الملك سلمان عاهل السعودية يدخل مستشفى الملك فيصل لإجراء بعض الفحوصات





وقضى الملك سلمان الذي يحكم السعودية منذ 2015 أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء من يونيو حزيران 2012 قبل أن يتولى الحكم.

وعمل الملك سلمان أيضا حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

ويعد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد البالغ من العمر 34 عامًا، الحاكم الفعلي للبلاد وقام بتطبيق سلسلة إصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط.

ويحظى الأمير محمد بشعبية بين الشبان في السعودية وقد أشيد به في الداخل لتخفيفه القيود الاجتماعية في المملكة وإعطائه النساء قدرا أكبر من الحقوق وتعهده بتنويع مصادر الاقتصاد.

وبالنسبة لأنصار الملك فإن هذه الجرأة في الداخل والخارج تعد تغييرا محل ترحيب بعد حذر وجمود وتردد على مدى عشرات السنين.