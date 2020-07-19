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الأحد 19 Jul 2020 12:00 م

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وفاة عنصر من الدفاع المدني السعودي في حريق بجدة

استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة #جدة

وفاة عنصر من الدفاع المدني السعودي في حريق بجدة
وفاة عنصر من الدفاع المدني السعودي في حريق بجدة
وفاة عنصر من الدفاع المدني السعودي في حريق بجدة

نعى الدفاع المدني أحد عناصره ونشر تدوينة على تويتر معلنا:" استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين
الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة جدة".

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