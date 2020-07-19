وفاة عنصر من الدفاع المدني السعودي في حريق بجدة

نعى الدفاع المدني أحد عناصره ونشر تدوينة على تويتر معلنا:" استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين

الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة جدة".

استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين

الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة #جدة

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

وأن يسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/FClfG8tCTh— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 19, 2020