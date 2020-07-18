امرأة تكشف تفاصيل نجاتها بعد السقوط من ارتفاع 3000 قدم نتيجة تخريب زوجها لحبال المظلة

لم تكتب الحياة لمعظم من سقطوا من الطائرة في مظلة معطلة لم تفتح إلا فيكتوريا سليرز فقد نجت هذه المرأة بإعجوبة وأجرت مؤخرا مقابلات صحفية بينها برنامج وثائقي كشفت فيه لأول مرة كيف نجت من سقوطها ن طائرة على ارتفاع 3000 قدم حين قطع زوجها ايميل سيليرز حبال المظلة كي يتخلص من زوجته بعد أن تعرفا على بعض من خلال عملهما جيث كان الزوج يعمل مدرب رياضي في سلاح المدفعية البريطاني فيما كانت فكتوريا تعمل اخصائية نفسيه تهوى القفز المظلي حين التقى الاثنين ببعضهما وتزوجا.

قام الزوج ايميل وهو من جنوب أفريقيا بسحب أموال من حساب زوجته لإنفاقها على نواد جنسية ثم على عشيقته التي كانت أيضا تهوى القفز المظلي، وزعم لزوجته أن هديته القادمة لها هي قفز مظلي، وحين قفزت من الطائرة تفاجأت بعطل في المظلة التي تشابكت حبالها ودفعها للتأرجح والدوران حولها وحين حاولت فك تشابك حبال المظلة الرئيسية والاحتياطية التي بدأت تلتف ببعضها و تهوي معها بالتفاف خطير، وحاولت فكتوريا تثبيت نفسها خلال السقوط فهي مظلية محترفة سبق أن قامت بتنفيذ أكثر من ألفي قفزة مظلية.

حاولت فكتوريا تثبيت سقوطها في الهواء ولم تشعر بعد سماعها صوت اصطدام بأي شيء، فقدت وعيها مع ارتطامها بالأرض ومن حسن حظها أنها سقطت من ارتفاع 3000 قدم على أرض زراعية جرى حرثها فأصبح سطحها لينا، لتصحو في المستشفى وتجد نفسها وقد تعرضت لكسور في الحوض والأضلاع والرئتين لكنها نجت وعادت لتقفز بالمظلة مجددا.

وذكرت فكتوريا في مقابلة تداولتها اليوم الصحف البريطانية كيف حاول زوجها السابق قتلها وولديها بتسريب الغاز لكنها عاجلت بإغلاق التسريب في المطبخ ولم يخطر ببالها أن علاقات غرامية لزوجها هي وراء دوافعه للتخلص منها وكان آخرها زعمه أنه يود القفز بالمظلة معها لكنه تراجع عن مرافقتها في اللحظة الأخيرة قائلا إن الطقس مناسب وعليها أن لا تضيع الفرصة.

يقبع اليوم زوجها السابق ايميل في السجن فيما تستعيد فيكتوريا لياقتها في القفز المظلي.