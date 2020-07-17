اعتقال مساعد شخصي لمليونير مولود في السعودية عثر عليه مقتولا أول أمس

جرى صباح اليوم القبض على المساعد الشخصي لفهيم صالح تيريس ديفون هاسبيل ، 21 سنة ، بسبب جريمة القتل المروعة في شقة صالح في مانهاتن التي تبلغ 2.2 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن تم العثور على جثة فهيم صالح وهو مليونير بنغالي مولود في السعودي ومؤسس شركة "جوكادا" مقطعة الأوصال في نيويورك اعتقلت الشرطة مساعده الشخصي بعد استخدامه بطاقة ائتمانية لشراء منشار كهربائي ومواد تنظيف من متاجر هوم ديبو فضلا عن استخدام الشاب المشتبه بالقتل لخدمة أوبر لتوصيله لموقع الجريمة في الفترة التي يعتقد أن الجريمة حدثت خلالها.

وأشار موقع ديلي بيست إلى أنه تم القبض على المساعد الشخصي لفهيم صالح ، رجل الأعمال التكنولوجي الذي تم قطع رأسه وتقطيعه بمنشار كهربائي في شقته الفاخرة في مانهاتن.

وألقي القبض على تيريز ديفون هاسبيل ، 21 سنة ، في وقت مبكر من يوم الجمعة بشبهة ارتكاب جريمة قتل مروعة للرجل البالغ من العمر 33 عاما في شقته في الجانب الشرقي السفلي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن اثنين من المسؤولين أن هاسبيل ، الذي عمل مساعدًا شخصيًا لصالح ، من المتوقع اتهامه بالقتل من الدرجة الثانية وتهم أخرى.

العثور على جثة مليونير مولود في السعودية مقطعة في نيويورك العثور على جثة فهيم صالح وهو مليونير بنغالي مولود في السعودي ومؤسس شركة "جوكادا" مقطعة الأوصال في نيويورك

يعتقد المحققون أن صالح قتل بعد أن اكتشف أن مساعده سرق منه عشرات الآلاف من الدولارات حدث القتل حتى بعد أن وضع صالح خطة لسداد الأموال التي يتهم هاسبل بأنه سرقها بدلاً من إبلاغه للسلطات وتعتقد الشرطة أن صالح قتل يوم الاثنين قبل يوم من اكتشاف شقيقته لجثته ويعتقد المحققون أن القاتل المزعوم عاد إلى شقة صالح يوم الثلاثاء لتنظيف وتقطيع جثة رائد التكنولوجيا.