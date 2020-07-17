تقديرات يوم عيد الأضحى المبارك : الجمعة 31 من يوليو

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أكد الباحث الفلكي السعودي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن "هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين 29 ذو القعدة المصادف 20 يوليو، الساعة 8 والنصف مساء".
وأشار هندي في صحيفة سبق، إلى أن "ولادة الهلال ستكون بعد غروب الشمس على كافة مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة".
وأضاف: "بناء على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر 30 يوما، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء المصادف 22 من يوليو الحالي".
ونوه إلى أنه بذلك "ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 من يوليو الجاري".
يولد #هلال_الحج يوم الإثنين ٢٩ ذو القعدة الساعة 8:33 مساءً بعد غروب الشمس حسب توقيت #السعودية
وبذلك لا يحقق الهلال شروط الرؤية وتكون #الرؤية_مستحيلة
وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لذو القعدة
والأربعاء #غرة_ذو_الحجة
لذلك سيكون #عيد_الأضحى يوم #الجمعة ٣١ يوليو
إن شاء الله pic.twitter.com/762XNTmdOl— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) July 16, 2020