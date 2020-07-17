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الجمعة 17 Jul 2020 12:45 ص

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تقديرات يوم عيد الأضحى المبارك : الجمعة 31 من يوليو

أكد الباحث الفلكي السعودي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن "هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين 29 ذو القعدة المصادف 20 يوليو، الساعة 8 والنصف مساء".

تقديرات يوم عيد الأضحى المبارك : الجمعة 31 من يوليو

وأشار هندي في صحيفة سبق، إلى أن "ولادة الهلال ستكون بعد غروب الشمس على كافة مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة".

وأضاف: "بناء على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر 30 يوما، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء المصادف 22 من يوليو الحالي".

ونوه إلى أنه بذلك "ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 من يوليو الجاري".

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