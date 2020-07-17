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الجمعة 17 Jul 2020 12:45 ص

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العراق يعيد فتح المطارات في 23 يوليو ويرفع حظر التجول بعد عيد الأضحى

القاهرة (رويترز) - قالت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق يوم الخميس إن السلطات ستعيد فتح المطارات أمام الرحلات الدولية المنتظمة في 23 يوليو تموز، بعد تعليق الرحلات التجارية في مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

العراق يعيد فتح المطارات في 23 يوليو ويرفع حظر التجول بعد عيد الأضحى


وذكرت اللجنة في بيان أنه سيتم رفع حظر التجول الليلي المفروض في أنحاء البلاد بعد عيد الأضحى، وإعادة فتح المطاعم والمراكز التجارية ما دامت تطبق الإجراءات الصحية الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
ولم تذكر تفاصيل أخرى بخصوص الرحلات الجوية.

وغادرت بعض الرحلات الدولية بغداد في الأسابيع القليلة الماضية حيث كان يتعين على الركاب الحصول على موافقة مسبقة للسفر.

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