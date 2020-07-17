العراق يعيد فتح المطارات في 23 يوليو ويرفع حظر التجول بعد عيد الأضحى





وذكرت اللجنة في بيان أنه سيتم رفع حظر التجول الليلي المفروض في أنحاء البلاد بعد عيد الأضحى، وإعادة فتح المطاعم والمراكز التجارية ما دامت تطبق الإجراءات الصحية الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

ولم تذكر تفاصيل أخرى بخصوص الرحلات الجوية.

وغادرت بعض الرحلات الدولية بغداد في الأسابيع القليلة الماضية حيث كان يتعين على الركاب الحصول على موافقة مسبقة للسفر.