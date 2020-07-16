العثور على جثة مليونير مولود في السعودية مقطعة في نيويورك

بعد سماع صراخ من شقة في نيويورك أبلغت فتاة بضرورة تفقد شقيقها ولدى دخولها الشقة أبلغت الشرطة بعد مشاهدتها جريمة مروعة راح ضحيتها شقيقتها فهيم صالح وهو مليونير ولد في السعودية وأسس لاحقا شركتين في مجال التقنية في نيويورك.

وعثر على رجل الأعمال الثلاثيني مقطوع الرأس والأطراف، فيما تسعى الشرطة لكشف ملابسات الجريمة التي وقعت في حي مانهاتن الشهير، في نيويورك، والتي اشتراها بمبلغ 2.4 مليون دولار.





وكان أحد الجيران قد اتصل بشقيقه فهيم التي حضرت إلى المكان لتجد الجثة مقطعة، وقد وضعت أطرافه ورأسه في أكياس بلاستيكية ونقل عن الشرطة أن القاتل قام بتقطيع الجثة فيما رصدت كاميرات المراقبة رجلا بملابس سوداء تتبع صالح ودخل بعده إلى البناء ورافقه بالمصعد ويعتقد أنه قام بصعقه بعد فتح باب الشقة.





وكان فهيم رائد أعمال أنشأ عددا من الشركات في نيجيريا ونيبال وطور تطبيقات مماثلة لأوبر ، ونقلت رويترز أنه أسس شركة "جوكادا" لتأجير الدراجات النارية والتي كانت تحظى بشعبية في مدينة لاغوس النيجيرية إلى أن منعتها السلطات في فبراير.

وكان لدى الشركة، التي تلقت تمويلا من صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، أحد أكبر أساطيل الدراجات النارية المتاحة للتأجير في نيجيريا لكن الشركة ومنافسيها اصطدموا بالقواعد التنظيمية في ولاية لاغوس.