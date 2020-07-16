هل ستصبح كيم كارديشيان السيدة الأولى مع ترشح زوجها رسميا اليوم لانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

مع تقدم مغني الراب، كاني ويست، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، أصبح منافسا لكل من جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويثير ترشحه أسئلة كثيرة فهل يمكن أن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وتصبح كيم كارديشيان السيدة الأولى، أم أنه يحاول دعم الرئيس الحالي دونالد ترامب بالتسبب بخسارة أصوات محتملة للمنافس الديمقراطي جو بايدن؟

ونقلت تقارير أن كاني ويست سيتسبب بخسارة بايدن 5% من الأصوات وأنه سيكون بمثابة ترشح رالف نادر حين زعم الديمقراطيون أن سبب خسارة المرشح وقتها نائب الرئيس الأمريكي آل غور بحسب سكاي نيوز.

وكان الرئيس ترامب قد أثنى على ترشح مغني الراب كاني ويست، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إن تصريح مغني الراب كاني ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية "مثير جدا للاهتمام"، مؤكدا أنه "قد يفعل ذلك".

وأوضح: "في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

وقدم أحد ممثلي "كاني" في حملته الانتخابية، النموذج الأول المطلوب من قبل لجنة الانتخابات، لكنه لم يقدم بعد النموذج الثاني، لبيان الترشيح والذي يوضح أنه أنفق أكثر من 5000 دولار على نشاط الحملة التي تبدأ بعد ذلك حال الترشح بموجب قانون تمويل الحملة الفيدرالي.

وأطلق كاني على حزبه اسم (BDY)، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه يمثل "حفلة عيد ميلاد"، مبررا التسمية بأنه "عندما نفوز، فإن ذلك يكون عيد ميلاد الجميع".

من يعلم قد يفعلها ويست بصفته أسوأ الشرين، فمن كان يتوقع أن يفوز ترامب وتخسر هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب؟