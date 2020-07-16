كل الاستفسارات عن تأشيرات المقيمين في الإمارات

1- نظرة عامة على التعليمات السابقة لتمديد التأشيرات

تم الإعلان مسبقًا أن تأشيرات الإقامة وتصاريح الدخول والهويات الإماراتية التي تنتهي بعد 1 مارس ستُمدد حتى نهاية هذا العام. وكانت التأشيرات تُمدد تلقائيًا دون ترتب أي غرامات على تجاوز مدة الإقامة ما بعد التاريخ المدون على التأشيرة.

بإمكان جميع المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الحاملين لتأشيرات إقامة أو تأشيرات مهمات عمل البقاء في الدولة بتأشيرتهم الحالية حتى نهاية ديسمبر 2020. وفي حال تواجد حامل التأشيرة خارج الدولة وانتهاء تأشيرته بعد 1 مارس 2020، فسيتم تمديد تأشيرته لحين تمكنه من العودة إلى الدولة.

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي في 11 يوليو 2020 إلغاء القرار السابق المتعلق بسريان التأشيرات وتصاريح الدخول لأولئك المتواجدين داخل الدولة من 1 مارس حتى نهاية ديسمبر 2020.

2- مع إلغاء التعليمات السابقة، ما هي التعليمات الجديدة؟

يعتمد ذلك على الوضع وعلى حالة التأشيرة. وستطبق تعليمات مختلفة تبعًا لتواجد حامل التأشيرة داخل الدولة أم خارجها وما إذا كانت التأشيرة قد ألغيت أم انتهت صلاحيتها.يرجى الاطلاع على الخطوط العامة للتعليمات الجديدة أدناه:

- بالنسبة للمغتربين المتواجدين حاليًا داخل أراضي الدولة ويحملون تأشيرات إقامة منتهية الصلاحية (بعد 1 مارس 2020) سيتم منحهم مهلة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان لتجديد تأشيراتهم.

- بالنسبة للمغتربين الذي يحملون تأشيرات إقامة منتهية الصلاحية بعد 12 يوليو 2020 عليهم متابعة إجراءات التجديد حسب النظام المتعارف عليه.

- بالنسبة لحاملي التأشيرات المتواجدين داخل الدولة والتي ألغيت تأشيراتهم ما بين 1 مارس 2020 و 1 يوليو 2020، سيتم ترتب غرامات عليهم على الفور. ويوصى بقيام أولئك الأشخاص بمغادرة الدولة أو تغيير حالة تأشيرتهم الحالية.

- بالنسبة للمغتربين الذين ألغيت تأشيراتهم بعد 1 يوليو 2020، سيتم منحهم مهلة لمدة 30 يوم لمغادرة الدولة أو تغيير حالة تأشيراتهم إلى تأشيرات جديدة.

- بالنسبة لحاملي التأشيرات المتواجدين حاليًا خارج الدولة منذ أقل من 6 شهور، إذا انتهت تأشيراتهم بعد 1 مارس، سيتم منحهم مهلة لمدة شهر من تاريخ وصولهم إلى الدولة لتجديد تأشيراتهم.

- بالنسبة لحاملي التأشيرات المتواجدين خارج الدولة منذ أكثر من 6 شهور ولديهم تأشيرات منتهية، قد يتم منحهم مهلة محددة على أن يتم تحديدها في حينه وذلك فور استئناف رحلات الطيران بين البلد الذي يتواجدون فيه ودولة الإمارات. وفور عودتهم إلى الدولة، قد يتم منحهم مهلة لمدة 30 يوم لتجديد تأشيراتهم.

- بالنسبة للأشخاص الذين يحملون تأشيرات زيارة وانتهت تأشيراتهم بعد 1 مارس 2020، سيتم منحهم مهلة لمدة 3 شهور لمغادرة الدولة أو تغيير حالة تأشيراتهم.



3- ما هو موضوع الغرامات الباهظة التي أسمع عنها؟ وهل تطبق اعتبارًا من 12 يونيو؟

ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الغرامات ستطبق من 1 يوليو أو 12 يوليو أم لا.

بالنسبة للتأشيرات الملغاة أو المنتهية فإن عدم الالتزام باللوائح الجديدة قد يؤدي إلى فرض غرامة على تجاوز مدة الإقامة بقيمة 225 درهم لليوم الأول و 25 درهم عن أي يوم لاحق. أما إذا ألغيت التأشيرة بعد 1 مارس ولكن قبل 1 يوليو، ستبدأ الغرامة بالترتب فورًا. أما بالنسبة للتأشيرة التي ألغيت بعد 1 يوليو، ستكون هنالك مهلة لمدة 30 يوم وفور انتهاء هذه المهلة، ستبدأ الغرامة بالترتب. وبالنسبة لتأشيرات الإقامة التي انتهت ما بين 1 مارس و 12 يوليو مع تواجد حامليها داخل أراضي الدولة، ستكون هنالك مهلة لمدة ثلاثة شهور قبل ترتب أي غرامات.

بالنسبة لتأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية، سيتم منح حامل التأشيرة مهلة لمدة ثلاثة أشهر من شهر يوليو، وسيتم بعد ذلك ترتب غرامة على تجاوز مدة الإقامة بقيمة 300 درهم لليوم الأول و 100 درهم عن أي يوم لاحق.

4- ما هي الخطوات المقبلة؟

بالنسبة للخطوات المقبلة فمن المرجح أن تعود عملية تجديد التأشيرات إلى ما كانت عليه وسيتم استئناف عمليات التجديد ذاتها كما كانت عليه قبل تفشي فيروس كوفيد -19.

وننصح بأن يقوم الأشخاص الذي يحملون تأشيرات زيارة بمغادرة الدولة أو تجديد تأشيراتهم أو تغيير حالتها إلى تأشيرة عمل قبل 10 أكتوبر 2020.

أما بالنسبة لأولئك الحاملين لتأشيرات منتهية الصلاحية، فننصحهم بتجديدها فورًا إذا كانت قد انتهت بعد 12 يوليو أو تجديدها بحلول 10 أكتوبر في حال كانت قد انتهت ما بين 1 مارس و 12 يوليو.

وبالنسبة لحاملي التأشيرات الملغية فإننا ننصحهم بمغادرة الدولة أو تغيير حالة تأشيراتهم بالسرعة الممكنة.ك