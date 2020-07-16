السعودية تطلق منصة "مُدد" لمساعدة الشركات على إدارة الرواتب

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي عن إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب.

وأوضح الوزير أن "منصة مُدد" سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور ما سيُمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، بحسب بيان وزاري صادر اليوم الأربعاء.

اليوم تتكامل الجهود مع شركائنا لنعلن عن إطلاق منصة #مُدد الإلكترونية @Mudad_sa والتي ستعمل على تسهيل عمليات دفع الرواتب الشهرية للعاملين وتقدم التنبيهات لضمان الالتزام بـ #نظام_حماية_الأجور عن طريق نظام رواتب إلكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.https://t.co/Zox6MBCyg6— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) July 15, 2020

تعزز المنصة مستوى الشفافية في العمليات المالية التي تتم في المنشآت للمساعدة على دفع الرواتب و التزام هذه المنشآت بنظام "حماية الأجور" عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام.

وأكّد الراجحي على أن إطلاق " مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 والتي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي مضيفاً أن: تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور، بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل".