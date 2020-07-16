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الخميس 16 Jul 2020 09:30 ص

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السعودية تطلق منصة "مُدد" لمساعدة الشركات على إدارة الرواتب

"الموارد" السعودية تُطلق منصة "مُدد" لمساعدة الشركات على إدارة الرواتب

السعودية تطلق منصة "مُدد" لمساعدة الشركات على إدارة الرواتب

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي عن إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب.

وأوضح الوزير أن "منصة مُدد" سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور ما سيُمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، بحسب بيان وزاري صادر اليوم الأربعاء.

تعزز المنصة مستوى الشفافية في العمليات المالية التي تتم في المنشآت للمساعدة على دفع الرواتب و التزام هذه المنشآت بنظام "حماية الأجور" عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام.

وأكّد الراجحي على أن إطلاق " مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 والتي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي مضيفاً أن: تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور، بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل".

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