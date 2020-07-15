شاهد تمثال لفتاة يحل محل تمثال تاجر عبيد في إنجلترا

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حل تمثال لمتظاهرة سوداء ترفع قبضتها في الهواء محل تمثال تاجر عبيد إنجليزي من القرن السابع عشر أسقطه متظاهرون مناهضون للعنصرية الشهر الماضي في مدينة بريستول الساحلية بحسب رويترز، لكن تقارير صحفية نقلت اليوم أن عمدة بريستول قال إن التمثال الجديد الذي تم تركيبه خلسة لفتاة سمراء سيزال من مكانه.
ونقلت صحيفة تلغراف عن عمدة بريستول مارفن ريس إن مستقبل التمثال سيقرره سكان بريستول والتمثال الذي تم وضعه من قبل فنان من لندن لم يكن قد حصل على موافقة لتركيبه وأي شيء يتم خارج العملية المعتمدة ستتم ازالته.
وانتزع المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة طائلة من تجارة العبيد في غرب أفريقيا، وألقوا به في الميناء الشهر الماضي في أعقاب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي وهو في قبضة الشرطة في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو أيار.
وأثارت وفاة فلويد احتجاجات تطالب بالمساواة على أساس عرقي وإصلاحات في الشرطة في الولايات المتحدة كما في مختلف أرجاء العالم.
(عمدة بريستول مارفن ريس)
وذكرت صحيفة ذا جارديان أن فريقا يشرف عليه الفنان مارك كوين وضع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء تمثال جين ريد، التي صُورت وهي تقف على قاعدة تمثال كولستون.
وقال كوين على إنستجرام مع صورة لعمله الفني الجديد ”جين ريد وأنا كشفنا النقاب عن عمل معاصر للعرض العام بعنوان ’صعود القوة (جين ريد) 2020‘ على منصة تمثال إدوارد كولستون الخالية في بريستول في إنجلترا“.