فتاة تونسية تزعم تلقيها تهديدات بالقتل بعد حكم بسجنها بتهم اساءة إلى الدين

ونشرت آمنة على فيسبوك تدوينة تقول فيها إنها عاجزة عن النوم بعد تلقيها الكثير من رسائل تهديد بالقتل و الذبح من بلدان عربية فيما

طردت من منزل تسكنه مع والدتها وتواجه السجن بعد صدور حكم بحقها، وتناشد بأن تونس تقتل امال و احلام الشباب وتقول إن الدنيا انقلبت ضده لمجرد تدوينة على فيسبوك فيما التهديدات بقتلها لم يتحرك أحد ضدهم.

وكانت محكمة تونسية قضت الثلاثاء بالسجن ستة أشهر للمدوّنة آمنة الشرقي (27 عاما) التي شاركت في نشر نص عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للاسلام ما اثار الجدل مجددا حول حرية التعبير والدين.

وتعليقا على الحكم، اكدت الشرقي أنها حرة في التعبير عن رأيها، لافتة الى تلقيها تهديدات عدة.

وقال رئيس وحدة الاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي لفرانس براس "صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وكذلك بغرامة مالية بألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية".

وأكد الدالي ان الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام وتبقى في حالة سراح.