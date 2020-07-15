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الأربعاء 15 Jul 2020 08:15 ص

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سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في "سار" بستة تخصصات

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" فتح باب التسجيل للتدريب في البرنامج المتعدد التخصصات في صناعة الخطوط الحديدية، ويستمر عامين، وينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بحسب وكالة الأنباء السعودية. ويتوجب على المتقدم الحصول على معدل لا يقل عن 80% ، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا

سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في "سار" بستة تخصصات
سرب يطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل في "سار" بستة تخصصات


وأتاح المعهد التسجيل ابتداءً من الثلاثاء 14 يوليو 2020م ويستمر حتى الاثنين 27 يوليو 2020م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa (يبدو أن الضغط على الموقع اليوم أدى لتعطله لحظة كتابة هذا الخبر).

يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال شهريا خلال السنة الأولى، و 3 آلاف شهريا للسنة الثانية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب بحسب مدير سرب.

وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن هذا البرنامج التدريبي النوعي يشمل 6 تخصصات هي: (قيادة القطارات، وصيانة المحركات، وصيانة السكك الحديدية، ومراقبة العمليات المتنقلة، ومراقبة التشغيل، وكذلك صيانة الإشارات والاتصالات), ويبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة مطلع العام الدراسي القادم في سبتمبر 2020 , مبيناً أن مدة البرنامج عامان ( ونصف )، منها (عامان) في مقر المعهد و 6 أشهر تدريب عملي في مواقع العمل بشركة "سار".


وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أوضح الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80% ، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.


وقدم المهندس الصقير شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، معبرا عن القيمة الكبيرة لهذه الشراكة الناجحة، ومؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

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