سلطنة عمان ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج





ذكر التلفزيون العماني يوم الثلاثاء أن السلطنة ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم بحسب ما نقلته رويترز.

وقال التلفزيون على صفحته على تويتر كذلك إن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة دون أن تحدد موعدا لرفعها.

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس آذار بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون العماني أن اللجنة العليا للتعامل مع كورونا، في سلطنة عمان، قررت اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة.

وأضافت اللجنة أنه تمت الموافقة على طلبات المواطنين للسفر للخارج عبر المنافذ الجوية، وتسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية.

وكانت وزارة الصحة في السلطنة قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 59568، ويرتفع عدد الوفيات إلى 273. وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. كما أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37987.