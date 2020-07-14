سلطنة عمان، الشورى يوافق على قانوني الدخل والضريبة المضافة

ويفترض إحالة القانونين لمجلس الدولة ثم إلى السلطان العماني قبل إقرار القانونين ليصبحا نافذين.

ونقل بيان عن لجنة مجلس الشورى أنها استعرضت مواد وبنود المشروعين، مقدمة العديد من الملاحظات والآراء ذات العلاقة بطبيعة عمل تلك الجهات، والأثار الاقتصادية التي سوف تترتب على القطاعات المتعلقة بالتجارة والصناعة من جهة وعلى المستفيدين من جهة أخرى، بحسب ما نقله موقع شؤون عمانية.

و قررت اللجنة اعتماد تقريرها حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقريرها حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، وتتضمن هذه التقارير النتائج التي توصلت لها اللجنة، والتوصيات التي خرجت بها من خلال دراستها للمشروعين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة (2023-2019) للمجلس برئاسة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.