لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الأثنين 13 Jul 2020 09:30 م

حجم الخط

- Aa +

العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة

تمكنت فرق البحث من العثور على الجثة بعد 6 أيام من غرق الممثلة حين قال ابن الممثلة و عمره أربع أعوام أن والدته غطست ولم تخرج من الماء بعد أن عثرت الشرطة على الطفل نائما في مركب في بحيرة بايرو

العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة
العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة
العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة
العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة
العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة

أعلنت شرطة منطقة فينتورا أنها عثرت على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا،  بعد 6 أيام من غرقها و فقد أثرها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت رويترز عن قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا على تويتر يوم الاثنين إنه جرى العثور على جثة في الموقع الذي تبحث فيه السلطات عن الممثلة نايا ريفيرا، إحدى بطلات المسلسل الشهير ”جلي“ بعد اختفائها.

واستأجرت ريفيرا (البالغة 33 عاما)، مركبا لمدة 3 ساعات الأربعاء، مع ابنها”خوسي“ البالغ من العمر 4 سنوات لنزهة في بحيرة في شمال غرب لوس انجليس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شريف المنطقة الذي نشر على تويتر منذ قليل نبأ العثور على جثة يرجح أنها للممثلة المفقودة.

ونقلت تقارير أن ريفيرا تأخرت لمدة نصف ساعة عن إعادة القارب في الموعد المحدد، وبعدها انطلق أفراد البحث للبحث عنهما، وذلك باستخدام طائرات دون طيار وفريق الغوص وقارب تابع لشرطة المدينة.

اقرأ التالي

انتحار حفيد إلفيس بريسلي الذي يشبه نجم الروك الراحل

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق برنامج "رحاب الهمم"

وفاة زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي