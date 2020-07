العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد 6 ايام من غرقها في بحيرة

أعلنت شرطة منطقة فينتورا أنها عثرت على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، بعد 6 أيام من غرقها و فقد أثرها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت رويترز عن قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا على تويتر يوم الاثنين إنه جرى العثور على جثة في الموقع الذي تبحث فيه السلطات عن الممثلة نايا ريفيرا، إحدى بطلات المسلسل الشهير ”جلي“ بعد اختفائها.

واستأجرت ريفيرا (البالغة 33 عاما)، مركبا لمدة 3 ساعات الأربعاء، مع ابنها”خوسي“ البالغ من العمر 4 سنوات لنزهة في بحيرة في شمال غرب لوس انجليس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شريف المنطقة الذي نشر على تويتر منذ قليل نبأ العثور على جثة يرجح أنها للممثلة المفقودة.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020