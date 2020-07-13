بريطانيا تنشر قواعد تأشيرة الهجرة الجديدة

نشرت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأثنين نظام الهجرة الجديد الذي يعتمد على النقاط سيتم العمل به بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بما يسمح للبلاد «باستعادة السيطرة على حدودها وإطلاق كامل إمكاناتها» بحسب صحيفة الغارديان.

النظام الجديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير، عندما تُنهي بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهرا في أعقاب خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة الغارديان.

سيتم استبعاد عمال الرعاية المنزليين من نظام تأشيرات المسار السريع للحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للعاملين الصحيين ، حسبما أكدت الحكومة.

Introducing a new points-based immigration system from 2021

Taking back control of our borders

Attracting the brightest and best talent from around the world



Sign up here to stay informed: https://t.co/ZPseKZzg11#PointsBasedSystem #Immigration pic.twitter.com/JUkjhrXHsh— Home Office (@ukhomeoffice) July 13, 2020

كما تحدد الورقة المكونة من 130 صفحة ، والتي نشرتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين ، شرط اللغة الإنكليزية للأجانب من كل من الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى القدوم للعمل في المملكة المتحدة.

كما يتبنى النظام قواعد إبعاد صارمة تسمح بطرد مواطني الاتحاد الأوروبي في حال كانوا محكومين أي تم سجنهم حتى أقل من عام ، ويفصل مسار "المواهب العالمية" أصحاب المؤهلات والمواهب، والذي يمكن من خلاله الموافقة على الوصول الرسمي من قبل المنظمات العلمية أو الفنية .

تم وضع أساس النظام الجديد القائم على النقاط ، والذي سيغلق أبواب المملكة المتحدة أمام العمال ذوي الأجور المتدنية أو أولئك الذين لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية في بداية فبراير القادم.