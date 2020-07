بريطانيا تنشر قواعد تأشيرة الهجرة الجديدة

نشرت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأثنين نظام الهجرة الجديد الذي يعتمد على النقاط سيتم العمل به بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بما يسمح للبلاد «باستعادة السيطرة على حدودها وإطلاق كامل إمكاناتها» بحسب صحيفة الغارديان.

النظام الجديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير، عندما تُنهي بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهرا في أعقاب خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة الغارديان.

سيتم استبعاد عمال الرعاية المنزليين من نظام تأشيرات المسار السريع للحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للعاملين الصحيين ، حسبما أكدت الحكومة.

