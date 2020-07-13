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الأثنين 13 Jul 2020 04:45 م

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بريطانيا تنشر قواعد تأشيرة الهجرة الجديدة

بريطانيا تكشف عن نظامها الجديد للهجرة بعد «بريكست» ونشرت وزارة الداخلية دليل الهجرة في 130 صفحة

بريطانيا تنشر قواعد تأشيرة الهجرة الجديدة

نشرت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأثنين نظام الهجرة الجديد الذي يعتمد على النقاط سيتم العمل به بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بما يسمح للبلاد «باستعادة السيطرة على حدودها وإطلاق كامل إمكاناتها» بحسب صحيفة الغارديان.

النظام الجديد،  سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير، عندما تُنهي بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهرا في أعقاب خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة الغارديان.

سيتم استبعاد عمال الرعاية المنزليين من نظام تأشيرات المسار السريع للحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للعاملين الصحيين ، حسبما أكدت الحكومة.

كما  تحدد الورقة المكونة من 130 صفحة ، والتي نشرتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين ، شرط اللغة الإنكليزية للأجانب من كل من الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى القدوم للعمل في المملكة المتحدة.

كما يتبنى النظام قواعد إبعاد صارمة تسمح بطرد مواطني الاتحاد الأوروبي في حال كانوا محكومين أي تم سجنهم حتى أقل من عام ، ويفصل مسار "المواهب العالمية" أصحاب المؤهلات والمواهب، والذي يمكن من خلاله الموافقة على الوصول الرسمي من قبل المنظمات العلمية أو الفنية .

تم وضع أساس النظام الجديد القائم على النقاط ، والذي سيغلق  أبواب المملكة المتحدة أمام العمال ذوي الأجور المتدنية أو أولئك الذين لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية في بداية فبراير القادم.

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طالب رئيس لجنة الهجرة في الحكومة البريطانية بتسهيل طلبات هجرة من خارج الاتحاد الاوروبي لأصحاب مهن معينة تحتاجها بريطانيا وتتضمن مهندسين وأطباء وممرضين

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