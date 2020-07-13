لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الأثنين 13 Jul 2020 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

وفاة زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

رويترز-توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر أمس الأحد.

وفاة زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي
وفاة زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي
وفاة زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي
وفاة زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي


وقال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

ولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير).

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستجرام "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".

اقرأ التالي

المغتربون اللبنانيون يطلقون مبادرة إنقاذ

كارلوس غصن: سأساعد كل من قدم لي العون

ممثلة مصرية تكشف تحرش زميل بها وممثلة أخرى تشّهر بشباب تحرشوا بها وتنشر صورهم وأسماءهم