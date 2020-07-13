قريبا، إعادة افتتاح مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

من المقرر أن يعيد مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي فتح أبوابه في غضون الأسبوعين المقبلين ، على حد قول علي الشيبة ، المدير التنفيذي لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.



وجرى إغلاق المسجد منذ 15 مارس كجزء من الإجراءات التي نفذتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

لكن الشيبة أكد لأريبيان بزنس أنه يجري وضع الخطط لإعادة فتحه قبل نهاية الشهر.

وقال: "نأمل أن يُفتح المسجد خلال أسبوعين، و سيتم تنسيق المرحلة الثانية من استنئاف إعادة فتح المعالم الأخرى، مثل الحدائق الترفيهية في المرحلة الثانية من الخطة ونحن في انتظار موافقات السلطات الصحية في المدينة".

وأضاف بالقول:" نعمل بالتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى لأننا نرى أن السلامة والصحي هي أولوية لنا وللزوار".

استقبل مسجد الشيخ زايد الكبير قرابة 6.6 مليون زائر ، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون مصلي وأكثر من 4.1 مليون سائح. وزار أكثر من 891،000 شخص المسجد خلال الشهر الكريم في عام 2019.

وأعادت أبو ظبي افتتاح شواطئ عامة وخاصة ، بالإضافة إلى الفنادق والمتاحف وبعض مناطق الجذب في المدينة.

وأضاف الشيبة: "بمجرد أن تجهز كل الاجراءات والبروتوكولات وتأمين سبل الحماية من خلال التدابير المطلوبة سننفذ الخطة خطوة بخطوة وسوف تسمع المزيد من الوجهات التي سيعاد افتتاحها في أبو ظبي."