الإمارات: تأشيرات الزيارة قريبا، و مهلة شهر لأصحاب تأشيرات الزيارة المنتهية

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي قريبا، وأكد العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تعديلات مجلس الوزراء على حزمة من القرارات في قطاع "الهوية والجنسية" وقال إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، منحت مهلة شهر بدءا من أمس، للأفراد ممن انتهت تأشيرات زيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.

خلال مقابلة إعلامية، تحدّث سعادة العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تعديلات مجلس الوزراء على حزمة من القرارات في قطاع "الهوية والجنسية" https://t.co/ngrB4SAcSG#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية #الإمارات #التأشيرات #لاتأشيرات_السياحية— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) July 13, 2020

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد خميس الكعبي، حول تعديلات مجلس الوزراء على حزمة من القرارات في قطاع "الهوية والجنسية، التي صدرت أخيرا، أنه يتوجب على من انتهت تأشيرة زيارته إلى الدولة، تسوية أوضاعهم مغادرة الدولة خلال شهر.