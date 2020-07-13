الإمارات: تأشيرات الزيارة قريبا، و مهلة شهر لأصحاب تأشيرات الزيارة المنتهية

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منح مهلة شهر لأصحاب تأشيرات الزيارة التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي لتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي قريبا، وأكد العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تعديلات مجلس الوزراء على حزمة من القرارات في قطاع "الهوية والجنسية" وقال إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، منحت مهلة شهر بدءا من أمس، للأفراد ممن انتهت تأشيرات زيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.
خلال مقابلة إعلامية، تحدّث سعادة العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تعديلات مجلس الوزراء على حزمة من القرارات في قطاع "الهوية والجنسية" https://t.co/ngrB4SAcSG#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية #الإمارات #التأشيرات #لاتأشيرات_السياحية— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) July 13, 2020