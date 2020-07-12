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الأحد 12 Jul 2020 11:00 م

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رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يترشح لمجلس الشيوخ

رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة

رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يترشح لمجلس الشيوخ

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الأسماء النهائية لمرشحي حزب الشعب الجمهوري، ضمت اسم أحمد أبو هشيمة في القائمة الحزبية الموحدة، ومقاعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.حيث دفع الحزب بأبرز الأسماء في نظام القائمة، ومنهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، والذي يخوض الانتخابات على قائمة الصعيد ممثلا لمحافظة بنى سويف، ومعه في نفس القائمة كل من محمد عمارة عضو الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل محافظة الجيزة، وحسانين أحمد توفيق ممثلاً لمحافظة المنيا في قائمة الصعيد، ومحمد فهمي محمد أحمد صالح ممثلاً لمحافظة أسيوط، وأحمد عبد الماجد الأحمر ممثلاً لمحافظة قنا.

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