كارلوس غصن: سأساعد كل من قدم لي العون

قال المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، في مقابلة تلفزيونية بُثت السبت، إنه يساعد كل من وقف بجانبه على الرغم من امتناعه عن التعليق على قضايا أشخاص وجهت لهم اتهامات بمساعدته على الهرب من اليابان إلى لبنان.

واعتقل غصن، وهو الرئيس السابق لتحالف لصناعة السيارات بين رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتور في اليابان، أواخر 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية وهي اتهامات نفاها غصن.

وفر غصن في أواخر ديسمبر من التحفظ المنزلي في اليابان حيث كان ينتظر المحاكمة، إلى بيروت مسقط رأسه.

وتتهم اليابان الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، مايكل تايلور، وابنه بيتر، بمساعدة غصن على الفرار، وطلبت من الولايات المتحدة تسليمهما.

وطلب محامو تيلور منتصف يونيو من قاض فيدرالي في بوسطن إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة في مايو لاعتقالهما، بحجة أن "مخالفة شروط الكفالة" ليس جريمة في اليابان، في إشارة إلى تهريب غصن الذي كان مفرجا عنه بكفالة،

وقالوا إن الجريمة المنصوص عليها في أوامر الاعتقال هي "جريمة هجرة وجنحة لا يجوز تسليمهما بموجبها إلى اليابان".

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بإمكانية مساعدته لتايلور وابنه وآخرين كان لهم دور في هروبه، قال غصن في مقابلة صحفية "إنكم تتحدثون عن أشخاص معينين وإنه لا يمكنه التعليق على هؤلاء الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم".