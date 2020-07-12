ممثلة مصرية تكشف تحرش زميل بها وممثلة أخرى تشّهر بشباب تحرشوا بها وتنشر صورهم وأسماءهم

شرت النجمة السينمائية والتلفزيونية المصرية رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم "تحرشوا بها جنسيا" في خطوة أثارت جدلا في مصر التي تشهد حركة متنامية ضد الاستغلال الجنسي والتحرش بالنساء.

وقامت رانيا بالتشهير بعدد من الشبان كتبت تحت صورهم وأسمائهم "متحرش" في حسابها على تويتر، والذي يتابعه مليون ونصف المليون شخص

ولم تكشف رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها "سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت".

أما الممثلة المصرية مايان السيد، فقد كشفت عن تعرضها إلى التحرش من قبل صديقها وزميله بحسب موقع الراي اليوم وظهرت مايان بفيديو على صفحتها عبر “انستجرام”، أدانت خلاله قضية التحرش وأعلنت مساندة الفتيات ضحايا قضية متحرش الجامعة الأمريكية.

وكشفت مايان وهي تبكي، إنها تعرضت للتحرش للمرة الأولى من أحد أصدقائها، والمرة الثانية من ممثل زميل لها، رفضت الإفصاح عن اسمه، ولكنها نجحت فى الهرب منه، ولكن لم تتخذ أى إجراء قانوني تجاه الفاعل، ولكنها شعرت بالندم بعد ذلك لأنها تنازلت حقها.

وأكدت مايان أنها ترفض أي نوع من أنواع التحرش، وإذا تعرضت له مرة ثانية حتى ولو كان لفظيا سوف تتخذ إجراء قانونيا حازما ضد الفاعل، ولن تفرط فى حقها مرة أخرى.

وعلقت مايان على الفيديو: “عايزة أحس بأمان.. بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع المتحرش #أحمد_بسام_زكي انهم يقدموا بلاغات عشان يتسجن و يبقي عبرة لأي حد يفكر يتحرش او يغتصب أو يتعدى على أي امرأة بعد كدا”.

وأكملت: “يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي “01007525600”،أو عبر البريد الالكتروني الخاص بالمكتب,

وتصدر قبل أيام قليلة وسم -هاشتاج “لا للتحرش” على“تويتر” بعد أن بلغت الظاهرة مستويات مقلقة.

كما تثار حاليا ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء المتزايدة في مصر مع تداول تقارير عن قيام شاب بالتحرش واغتصاب عشرات النساء وفصله من جامعة شهيرة فيما يخضع الشاب حاليا ويدعى أحمد بسام زكي للتحقيق في تلك الاتهامات بحسب بي بي سي عربي.