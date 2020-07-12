الإمارات: تفاصيل المهل الممنوحة لتجديد الهوية والإقامة

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تفاصيل الإطار الزمني للمهل الممنوحة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين "الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة" للتجديد، وكذلك الحال مع المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، بعد وصولهم إلى الدولة.

وتستأنف الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية خدماتها للمتعاملين اليوم مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها لضمان حسن سير العمل و جودة مستوى الخدمات المقدمة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد وفقا لما نقلته وكالة الانباء الإماراتية.

ودعت الهيئة متعامليها متلقي خدماتها إلى المبادرة بتجديد بطاقات الهوية و الإقامات المنتهية من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة مؤكدة حرصها على المتعاملين و إلتزامها في تحقيق التباعد الاجتماعي.

وتبدأ الهيئة اليوم بتلقي طلبات التجديد المنتهية صلاحية الإقامات والبطاقات خلال شهري مارس وابريل .. أما المنتهية في مايو تبدأ قبول طلباتهم يوم 8 اغسطس .. فيما تستقبل طلبات الإقامات والبطاقات المنتهية في يونيو وخلال الفترة من الاول الى 11 يوليو خلال 10 سبتمبر وباقي الايام من الشهر نفسه غير مقيد بتاريخ محدد .

وترجو الهيئة من الجميع الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية أعلاه لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة وتفاديا للوقوع في الغرامات الإدارية.

للاستفسارات يمكن التواصل مع الهيئة عبر قنوات عديدة مثل تويتر على حساب المساعدة .