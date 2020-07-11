وارن بافيت والوليد بن طلال من بين الأثرياء الخاسرين عقب جائحة كورونا المستجد

أزمة كورونا كانت أشد قسوة على استثمارات بافيت خلال العام الجاري، حيث تضررت مجموعة بيركشاير هاثاواي التابعة له جراء الوباء وكشفت م عن تسجيل خسائر فصلية صافية بنحو 50 مليار دولار. وقالت الشركة إن الأداء كان يعاني في عدة شركات رئيسية، وذلك نتيجة هبوط أسواق الأسهم جراء جائحة كورونا، بحسب بيان أصدرته وقتها.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت أيضا أن حرب أسعار النفط وجائحة كورونا لعبت دوار كبيرا في تراجع ثروة الأمير الوليد بن طلال آل سعود.

و خسر الوليد بن طلال قرابة 22 مليار دولار، فهل هي أخطاء استثمارية أم أخطاء شخصية أم الاثنتان قد ساهمتا في تراجع ثروة الملياردير الأمير؟



لم يعد الوليد بن طلال آل سعود الذي سبق أن نال مرتبة الصدارة بين أثرياء العرب يتمتع بنفس مكانته السابقة وتراجعت مكانته لأسباب عديدة يمكن اختصارها بنقاط قد يفسر بعضها سر انخفاض ثروته التي وصلت في أوجها إلى أكثر من 36 مليار دولار سنة 2014 لتصبح اليوم قرابة 13 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ.

لم تكن اختيارات الأمير الاستثمارية موفقة كثيرا في بعض الشركات، خاصة الإعلامية منها، فعدا عن تعثره في اختيار توقيت إطلاق قناة تلفزيونية لم يكتب لها الانطلاق بسبب سوء تقديرات الأمير وقراءته الخاطئة للمشهد الإعلامي والسياسي، استثمر الأمير الوليد في أسهم في قناة فوكس نيوز واصبح أحد أكبر مالكي الأسهم فيها-بما فيها من إعلاميين يمينيين متطرّفين وهم ذاتهم يساهمون بغسيل أدمغة الأمريكيين وغيرهم حول العالم- وأصبح الأمير يتبنّى أفكارها اليمينية ومقاربتها لقضايا حيوية خطيرة، بل أصبح يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي ويشيد بمقالات كتابها المتطرفين.



بدأ تعثر الأمير على صعيد السياسة حين ارتكب خطأ جسيما بتبرير هجمات سبتمبر بالسياسة الخارجية الأمريكية خلال تقديمه تبرعا لمدينة نيويورك، مما جعل رودي جولياني وقتها ينتهز الفرصة ليحقق شعبية كبيرة على حساب الوليد بن طلال حين وبخه ورفض استلام شيك العشرة ملايين دولار التي عرضها الوليد للتبرع لمدينة نيويورك. ووقتها بدأ عداء خفي ضد الوليد بن طلال لدى الإعلام وأوساط أمريكية نافذة، بل ذهب جلين بيك وهو مقدم برنامج حواري في فوكس نيوز باتهام الوليد بالضلوع في هجمات سبتمبر. فلا يمكن التهاون مع أي شماتة أو استخفاف مع هجمات سبتمبر، كيف تقدم التعزية وتلوم الفقيد أو أهله؟

وسنة 2015 وبدلا من التزام الصمت وتحسب المفاجآت أخذ الأمير يحاول تحقيق شعبية من خلال مهاجمته المرشح الرئاسي وقتها، دونالد ترامب، على أساس أنه لا يمكن أن يفوز وهو يهدد بمنع دخول المسلمين، وكان رهان الأمير خاطئا ودفع ثمنه غاليا لاحقا بأشكال عديدة.