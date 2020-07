شاهد عمليات البحث عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد أنباء عن غرقها في بحيرة

وترجح التحقيقات الأولية لشرطة منطقة فينتورا أن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، توفيت بعد غرقها و فقد أثرها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، فيما تتواصل عمليات البحث اليوم الخميس.

واستأجرت ريفيرا (البالغة 33 عاما)، مركبا لمدة 3 ساعات أمس الأربعاء، مع ابنها”خوسي“ البالغ من العمر 4 سنوات لنزهة في بحيرة في شمال غرب لوس انجليس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شريف المنطقة.

ونقلت تقارير أن ريفيرا تأخرت لمدة نصف ساعة عن إعادة القارب في الموعد المحدد، وبعدها انطلق أفراد البحث للبحث عنهما، وذلك باستخدام طائرات دون طيار وفريق الغوص وقارب تابع لشرطة المدينة.

وعثرت السلطات على الطفل وهو نائم في القارب وفي حالة صحية جيدة بالإضافة لمحفظتها وهويتها، ولكن لم يكن هناك أثر على وجود الممثلة، وفقا لقائد شرطة مقاطعة فينتورا إريك بوششو.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020