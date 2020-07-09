تحذير من وفاة 12000 يوميا بسبب المجاعةالتي سيفوق ضحاياها وفيات كورونا المستجد في سوريا واليمن وأفغانستان

حذرت منظمة أوكسفام من مجاعة وشيكة مع ازدياد معاناة ملايين الناس من الجوع بسبب صراعات تفاقمت أضرارها مع جائحة فيروس كورونا وقد يتسبب نقص الغذاء بقتل ما يقارب 121 مليون نسمة أي عدد أكبر بكثير من ضحايا جائحة كورونا المستجد .

وتسبب اغلاق الحدود وحظر التجول والقيود المفروضة على السفر إلى تعطيل الإمدادات الغذائية والدخل في البلدان الهشة ، مما أجبر مليون شخص إضافي على الاقتراب من المجاعة في أفغانستان ، وزاد من الكارثة الإنسانية في اليمن ، حيث يعيش ثلثا السكان بالفعل في الجوع.

أفاد تقرير صادر عن الجمعية الخيرية أن مليون شخص آخرين يواجهون المجاعة في أفغانستان نتيجة لفيروس كورونا. ارتفع عدد الأشخاص الذين كانوا على حافة المجاعة في البلاد بشكل حاد من 2.5 مليون في سبتمبر الماضي إلى 3.5 مليون في مايو ، نتيجة لإغلاق الحدود والانكماش الاقتصادي في إيران المجاورة التي تسببت في انخفاض تحويلات العاملين في الخارج.

قالت منظمة أوكسفام أن ما يصل إلى 12000 شخص يمكن أن يموتوا من الجوع كل يوم على مستوى العالم - أى أكثر بـ 2000 شخص كانوا يموتون من كوفيد19 كل يوم في أبريل.

وإلى جانب أفغانستان ، حددت المؤسسة الخيرية اليمن ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وفنزويلا ، وغرب منطقة الساحل الأفريقي ، وإثيوبيا ، والسودان ، وجنوب السودان ، وسوريا ، وهايتي باعتبارها مناطق ساخنة للجوع الشديد.

يتصدر اليمن أكثر الدول خطرا من الموت بمجاعة مع معاناة أكثر من 15 مليون من الجوع حاليا وقرابة 6 ملايين في كل من السودان وسوريا.

ال داني سريسكانداراجاه ، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام البريطانية "إن تأثيرات كوفيد19 أكثر انتشارًا من الفيروس نفسه ، مما يدفع الملايين من أفقر الناس في العالم إلى التعمق في الجوع والفقر. إن الحكومات الحيوية تحتوي على انتشار هذا المرض الفتاك ، ولكن يجب عليها أيضًا منعه من قتل أكبر عدد من الناس - إن لم يكن أكثر - من الجوع.

وأضاف " من أجل كسر حلقة الجوع ، يجب على الحكومات أن تبني أنظمة غذائية أكثر عدالة واستدامة تضمن أن يحصل صغار المنتجين والعمال على أجر معيشي ".