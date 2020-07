موظفة ستاربكس تدون اسم زبونة محجبة على أنها "داعش"

وأشار تقرير لسي إن إن أن الفتاة رفعت الأثنين الماضي دعوى قضائية ضد متاجر تارجت في منيسوتا التي ارتكبت فيها حادثة العنصرية ضد الفتاة عائشة التي لم تكشف اسمها كاملا خوفا على سلامتها. وسيتولى تمثيل الدعوى نيابة عن عائشة محام من منظمة كير.

وعبرت الفتاة لسي إن إن عن اعتقادها بأنه تم التمييز ضدها لانها ترتدي غطاء الرأس الذي يوحي بمعتقداتها الدينية، وقالت إنها :"حين رأيت اسم داعش على الكوب أصبت بالصدمة والشعور بالإهانة فهذه الجماعة تسيء لسمعة المسلمين في كل مكان حول العالم ولا أصدق أنه في يومنا هذا يمكن تقبل ذلك، لقد قلت اسمي بوضوح وكررته عدة مرات للموظفة واسم عائشة معروف ولا مجال للزعم أنه يشبه أيسيس- داعش".

قالت عائشة البالغة من العمر 19 عامًا إنها اتُهمت برد فعل مبالغ فيه عندما طلبت رؤية المدير.

ووقعت الحادثة يوم 1 يوليو في مقهى ستار بكس في متاجر تارجت سان بول ميدوي وزعمت الموظفة أنها لم تسمع اسمها بشكل صحيح بحسب الدعوى التي اطلعت عليها سي إن إن.

وكان المدير المسؤول قد اقترح تقديم قسيمة لكوب آخر لعائشة لتدارك الخطأ الذي قال إنه مجرد سوء تفاهم غير مقصود، وجرى اقتياد عائشة خارج المتجر من قبل رجال الأمن الخاص به.

وقالت ستاربكس لسي إن إن إن المقهى المذكور يعود لشركة تارجت التي قالت إن الخطأ غير مقصود وأنها ستواصل تدريب موظفيها على التعامل مع الجميع بدون تمييز.

“‘When I first received the drink I was in shock that in this day and age something like this could be written,' Aishah said Monday."https://t.co/L2wGiVqXHp— CAIR MN (@CAIRMN) July 7, 2020