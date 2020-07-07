تقديم موعد نشر كتاب يكشف أسرار الرئيس الأمريكي العائلية

واشنطن (رويترز) - قالت دار نشر سايمون أند شوستر يوم الاثنين إنها ستنشر كتابا كاشفا لابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 14 يوليو تموز قبل موعده المتوقع بأسبوعين.

يأتي القرار بعد أيام من إبطال محكمة في نيويورك حكم قاض منع بشكل مؤقت نشر الكتاب بطلب من روبرت ترامب شقيق الرئيس.

ولا تزال المعركة القضائية في أروقة المحاكم لكن ليس من المتوقع أن توقف النشر.

ولم يرد تشارلز هاردر وهو محام عن أسرة ترامب بعد على طلب التعقيب.

وقالت دار النشر في بيان إنها ستقدم موعد النشر بسبب الإقبال على الطلب والاهتمام الاستثنائي.

والكتاب الذي يحمل عنوان (تو ماتش أند نيفر إيناف: هاو ماي فاميلي كرياتيد ذا موست دينجرس مان) ”هو أفضل الكتب مبيعا على موقع أمازون دوت كوم الذي تلقى طلبات شراء مسبقة للكتاب.

وقالت دار النشر ”ماري إل.ترامب تسلط الضوء بقوة على تاريخ مظلم لأسرتها لكي تفسر كيف أصبح عمها الرجل الذي بات الآن يهدد النسيج الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي للعالم“.