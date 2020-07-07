خلال 25 دقيقة "فارسان من خيالة شرطة دبي" يضبطان شابا سرق سيارة

وتلقى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي بلاغاً عن تعرض سيارة إلى السرقة في منطقة السبخة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، حيث تم التعميم على جميع الدوريات الأمنية الراجلة بتكثيف الدوريات في المنطقة بحثاً عن السيارة المسروقة، مبيناً أن فرسان الخيالة وبفضل سرعتهما في الاستجابة إلى البلاغ تمكنا من الوصول إلى مكان السيارة بحسب ما أعلنته شرطة دبي.



وتلقت دوريات الخيالة البلاغ وبدأت مهمة الفرسان في البحث وتمشيط مناطق الاختصاص، وتفعيل الاشتباه من خلال رقم المركبة والأوصاف المذكورة للشخص الأفريقي المشتبه بتورطه في السرقة، وبعد مرور 25 دقيقة من تلقي البلاغ تمكن الفارسان من الاشتباه بشخص أفريقي كان يثير الشك والشبهة بتصرفاته.

وقام الفارسان على الفور بالتدقيق على الأفريقي والمركبة المسروقة التي كانت بحوزته وهي في حالة تشغيل، وبعد التحقق من أنها السيارة المسروقة تم اتخاذ اللازم وإلقاء القبض عليه وتحريز السيارة.

يذكر أن مركز شرطة الخيالة يُسيّر 15 دورية خيالة يومياً في إمارة دبي، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف شرطة دبي والوقاية والحد من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان، مبيناً أن المركز سيّر منذ بدء إجراءات التعقيم الوطني 571 دورية خيالة في مناطق اختصاص مراكز الشرطة، ساهمت في تعزيز الأمن والأمان والمشاركة في جهود خط الدفاع الأول.



وكما أن دوريات الخيالة تتميز بالقدرة على الدخول في الأماكن الضيقة، والتي لا تستطيع المركبات دخولها، وأن شرطة دبي تعتبر أول جهاز شرطي على مستوى دول الخليج العربي أدخلت الخيل ضمن نطاق عملها الشرطي بهدف مكافحة الجريمة.