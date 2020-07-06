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الأثنين 6 Jul 2020 06:30 ص

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الإمارات تشتري آلاف أبقار المزارع من الأوروغوي لتعزيز الأمن الغذائي

بلومبرغ: استوردت الإمارات العربية المتحدة 4500 بقرة حلوب من أوروغواي كجزء من حملة لتعزيز الأمن الغذائي مع تعطيل جائحة فيروس كوفيد لسلاسل التوريد العالمية.

الإمارات تشتري آلاف أبقار المزارع من الأوروغوي لتعزيز الأمن الغذائي
لقطات من وكالة الانباء الإماراتية لأول شحنة من الأوروغواي لأبقار حلوب
الإمارات تشتري آلاف أبقار المزارع من الأوروغوي لتعزيز الأمن الغذائي

تأتي شحنة ماشية هولشتاين ضمن كمية هي الاولى من بين شحنات قادمة بحسب ما ذكرته وكالة انباء وام الرسمية اليوم الاحد.

مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي قالت:" إنها خطوة مناسبة تماما في مساعي لتعزيز جهود الدولة لتكامل الإنتاج المحلي".


تستورد الإمارات ومعظم دول الخليج الأخرى الجزء الأكبر من المواد الغذائية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المناخ فيها يجعل من الصعب زراعة المحاصيل وتربية الماشية. كما أنها تعتمد على الإمدادات الخارجية من المنتجات الطبية والاستهلاكية والصناعية  لتزويد متطلبات السكان فيها.

واتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة عدة إجراءات لضمان الوصول المستمر إلى الإمدادات منذ انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم. وينسق مجلس الأمن الغذائي الجهود الرسمية ، بما في ذلك تخزين السلع الأساسية. وتتطلع الدولة أيضًا إلى زراعة الأرز لتقليل اعتمادها على المشتريات من الخارج

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