السعودية تمدد التأشيرات والإقامات للوافدين.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على تمديد عدد من المبادرات المرتبطة بالتأشيرات والإقامات للوافدين. وأوضح مصدر، أن الأمر الملكي يمنح استثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين. pic.twitter.com/npEKU2gqUV— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 5, 2020

وتتضمن هذه الإعفاءات ، أولاً، تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترةتعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. وثانياً، تمديدصلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستخدم خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. فضلا عن ، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل. وخامساً، تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.