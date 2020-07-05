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الأحد 5 Jul 2020 02:30 م

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شاهد حضور 2292 نبتة أول حفل أوبرا برشلونة

فكرة تقديم أول عرض لجمهور من النباتات للموسيقي الإسباني قائد العرض يوجينو أمبوديا الذي ألهمه ما نشأ بينه وبين النباتات من ترابط خلال قضائه لفترة الحجر الصحي بمنزله طوال الشهور الماضية.

شاهد حضور 2292 نبتة أول حفل أوبرا برشلونة

أصبح الإسبان يتوجسون من الخروج من بيوتهم بعد انتهاء الحجر الصحي، ولتشجيعهم عادت أوبرا مدينة برشلونة الإسبانية يوم الأثنين 23 يونيو الماضي لفتح أبوابها  بعد فترة الحجر الصحي التي فرضتها أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث قامت باستبدال الجمهور البشري بـ 2292  من شتلات النباتات وقدمت أمامهم مقطوعة موسيقية عن النباتات وهي الأقحوان للمؤلف الراحل جاكومو بوتشيني،

وجرى بعد الحفل توزيع هذه الشتلات في مدينة برشلونة للعاملين في القطاع الصحي في مستشفى كلينيك وهي إحدى أهم مستشفيات المدينة.

 

 

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