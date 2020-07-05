شاهد حضور 2292 نبتة أول حفل أوبرا برشلونة

أصبح الإسبان يتوجسون من الخروج من بيوتهم بعد انتهاء الحجر الصحي، ولتشجيعهم عادت أوبرا مدينة برشلونة الإسبانية يوم الأثنين 23 يونيو الماضي لفتح أبوابها بعد فترة الحجر الصحي التي فرضتها أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث قامت باستبدال الجمهور البشري بـ 2292 من شتلات النباتات وقدمت أمامهم مقطوعة موسيقية عن النباتات وهي الأقحوان للمؤلف الراحل جاكومو بوتشيني،

وجرى بعد الحفل توزيع هذه الشتلات في مدينة برشلونة للعاملين في القطاع الصحي في مستشفى كلينيك وهي إحدى أهم مستشفيات المدينة.