الإمارات تدمج 50% من الهيئات الاتحادية

وأشارت بلومبرغ إلى أن الإمارات دمجت وزارتي الطاقة والبنية التحتية ليكون سهيل المزروعي وزيرا لها.

وتم تعيين سلطات الجابر مديرا للصناعة والتقنيات المتقدم كما سيترأس بنك الإمارات للتنمية. وجرى جمع أربع هيئات حكومية تحت ادارة هيئة استثمار الإمارات.

دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها.. pic.twitter.com/LP516mc3Lz— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في حسابه على تويتر إن" الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب #الإمارات خلال المرحلة القادمة."