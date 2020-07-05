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الأحد 5 Jul 2020 12:45 م

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الإمارات تدمج 50% من الهيئات الاتحادية

أعلنت الحكومة الإماراتية تغييرات في هيكليتها بما فيها تقليص الهيئات الاتحادية 50% مع سعي الإمارات للاستعداد للتحديات التي أبرزتها جائحة كورونا المستجد

الإمارات تدمج 50% من الهيئات الاتحادية

وأشارت بلومبرغ إلى أن  الإمارات دمجت وزارتي الطاقة والبنية التحتية ليكون سهيل المزروعي وزيرا لها.

وتم تعيين سلطات الجابر مديرا للصناعة والتقنيات المتقدم كما سيترأس بنك الإمارات للتنمية. وجرى جمع أربع هيئات حكومية تحت ادارة هيئة استثمار الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في حسابه على تويتر إن" الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب #الإمارات خلال المرحلة القادمة."

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