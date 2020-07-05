دبي: دمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع وأعاد تشكيل حكومة الإمارات .

دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد .. وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم:" تم دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد .. وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر .."