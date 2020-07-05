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الأحد 5 Jul 2020 12:15 م

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إعادة تشكيل حكومة الإمارات وتعديلات حكومية جديدة

نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع ..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية..

إعادة تشكيل حكومة الإمارات وتعديلات حكومية جديدة
إعادة تشكيل حكومة الإمارات وتعديلات حكومية جديدة
إعادة تشكيل حكومة الإمارات وتعديلات حكومية جديدة

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع وأعاد  تشكيل حكومة الإمارات .

وتضمنت التعديلات نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع ..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل لتشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

كما أعلن سموه عن استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين  عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف .. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.

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