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الأحد 5 Jul 2020 12:15 م

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مثول هشبوبي في محكمة بعد تسليمه للسلطات الأمريكية لمحاكمته بتهم تتعلق بالأمن السيبراني

مثل رامون أولورونوا عباس الملقب في انساغرام بـ هشبوبي ، في محكمة أمريكية بعد أن سلمته السلطات الإماراتية للولايات المتحدة الأمريكية

مثول هشبوبي في محكمة بعد تسليمه للسلطات الأمريكية لمحاكمته بتهم تتعلق بالأمن السيبراني

ومن المقرر إرسال رامون أولورونوا عباس إلى السلطات في شيكاغو ليواجه اتهامات بتورطه في عملية احتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني والسيطرة على حسابات رجال أعمال فيه.
وصرحت وزارة العدل الأمريكية أنه تم إرسال رامون أولورونوا عباس إلى شيكاغو في 2 يوليو ليمثل أمام المحكمة في اليوم التالي. ويمتلك عباس، الذي يشتهر باسم هشبوبي أكثر من 2.4 مليون متابع على إنستاجرام، حيث ينشر صوراً له باستمرار مع سيارات فاخرة أو على متن طائرات خاصة.

وأوضحت وزارة العدل يوم الجمعة أن "عباس يواجه تهماً جنائية لتآمره لغسيل مئات ملايين الدولارات عبر هجمات سيبرانية تستهدف البريد الإلكتروني لعدد من الشركات، إضافة إلى اتهامات بالاحتيال والنصب".

ويتضمن هذا النوع من الهجمات الدخول بشكل غير قانوني إلى حساب البريد الإلكتروني للشركة ومحاولة خداع الموظفين لتحويل الأموال.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية أنه تم اعتقال عباس الشهر الماضي في دبي، قبل تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفدرالية.

ووفقاً لمتحدث باسم الوزارة، تم تمثيل المتهم قانونياً من قبل محامي دفاع فدرالي في شيكاغو، كونه لم يُوكل أي محامٍ للدفاع عنه.

وبحسب إفادة خطية قدمها مكتب التحقيقات الفدرالية إلى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا في 25 يونيو، كان عباس عضواً في مجموعة يُزعم أنها خدعت مساعداً قانونياً يعمل في شركة محاماة أمريكية لتحويل قرابة 923 ألف دولار في شهر أكتوبر الفائت. كما اتهمت الإفادة عباس وأحد شركائه بالتآمر لسرقة 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار أمريكي) من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما أشارت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في نيجيريا، إلى أنها تجري تحقيقات في جرائم إلكترونية اتُهِم عباس بارتكابها.

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