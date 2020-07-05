شاهد جنازة والد حبيب نورمحمدوف

عبد المناف نورمحمدوف، أحد أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب مصارعة السامبو الروسية و هي فنون قتالية روسية ومعناها "الدفاع عن النفس بدون سلاح".

عبد المناب عانى من نوبة قلبية بعد تشخيصه بالفيروس التاجي و خضع لعملية جراحية في حالات الطوارئ وتم وضعه مرتين في حالة غيبوبة لتخفيف حدة أعراض المرض، لكنه توفي في المستشفى في موسكو.

ونقل جثمانه بالطائرة إلى محج قلعة، ومن ثم نُقل إلى القرية التي يعيش فيها المدرب الراحل.

رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، حضر تشييع جثمان عبد المناف نورمحمدوف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الذي توفي الجمعة.

ودفن عبد المناف نورمحمدوف في قرية كيروفول بجمهورية داغستان الروسية بحسب لوكالة "تاس".

ووصل رئيس جمهورية الشيشان، برفقة أعضاء من الحكومة، إلى كيروفول للتعبير عن تعازيهم لعائلة الفقيد.

أقارب نورمحمدوف وجهوا نداء إلى الناس والمحبين بعدم الحضور إلى القرية في داغستان من أجل العزاء، وطلبوا أن تتم التعزية لمن يرغب عبر الهاتف خوفا من خطر عدوى فيروس "كوفيد- 19 .