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الأحد 5 Jul 2020 08:45 ص

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اردنيان ضمن اعلى المراتب في فحص مزاولة الطب بالعالم

حصل الطبيب الأردني الشاب راكان راضي، على أعلى علامة في العالم بامتحان مزاولة الطب الجزء الأول في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما حصل زميله الطبيب محمد ابو عليا على المرتبة الثالثة في العالم في ذات الامتحان.

اردنيان ضمن اعلى المراتب في فحص مزاولة الطب بالعالم

ويتنافس في هذا الامتحان الأطباء من  مختلف أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل أميركا. وأعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنيين أن الدكتور راكان راضي حصل على أعلى علامة في العالم في امتحان مزاولة الطب بالولايات المتحدة.

وقال عضو مجلس النقابة مظفر الجلامدة إن الدكتور راضي وهو خريج الجامعة الأردنية، حصل على علامة 277، مخترقا الرسم البياني للدرجات.

وأضاف الجلامدة أن راضي حقق أعلى علامة في العالم في الامتحان الذي يتنافس فيه أطباء من كافة أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل الولايات المتحدة، محققا بذلك رقما أردنيا مميزا.

كما حصل زميله الدكتور محمد أبو عليا على علامة 273، وهو الثالث على العالم.

وكان أبو عليا الأول على دفعته في الجامعة الأردنية سنة 2019، وتخرج بعلامة كاملة 4/4.

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