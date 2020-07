مغني الراب كاني ويست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الامريكية

وقال ويست في تغريدته إنه يترشح لرئاسة الولايات المتحدة لانتخابات 2020، وذلك يوم عيد الاستقلال الأمريكي أمس.

وسارع لتأييده إيلون ماسك بعد قال ويست إن على الأمريكين أن يدركوا وعد الثقة بالله وتوحيد رؤية الأمريكيين وبناء المستقبل.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020