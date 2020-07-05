مغني الراب كاني ويست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الامريكية

وقال ويست في تغريدته إنه يترشح لرئاسة الولايات المتحدة لانتخابات 2020، وذلك يوم عيد الاستقلال الأمريكي أمس.

وسارع لتأييده إيلون ماسك بعد قال ويست إن على الأمريكين أن يدركوا وعد الثقة بالله وتوحيد رؤية الأمريكيين وبناء المستقبل.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020

وتباينت ردود الأفعال على إعلان ويست، زوج النجمة الأمريكية كيم كارداشيان بين السخرية والتأييد.

أعيد نشر التغريدة أكثر من 100 ألف مرة خلال أول ساعة من نشرها، علما أن لدى ويست أكثر من 29 مليون متابع على تويتر وتصدر وسم كاني في تويتر الولايات المتحدة خلال دقائق.

وتلفت بلومبرغ إلى أن عقبات من قائمة طويلة ستقف في وجهه بما فيها بالبدء من الصفر بحملته في شهر يوليو ويجب أن يتأهل في خمسين ولاية مع الحاجة لتأسيس حملة رئاسية دون دعم حزبي,

وسبق أن كشف المغني البالغ من العمر 42 عاما عن طموحه بالرئاسة الأمريكية أكثر من مرة قبل سنوات وقال إنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة ولديه طموحاته بشأن منصب الرئاسة.

ودخل ويست الذي فاز بإحدى وعشرين جائزة "غرامي" خلال مسيرته الغنائية

المعلوم أن الفوز بمنصب الرئاسة - أو حتى محاولة الفوز - هو أمر مكلف وله ثمن باهظ جدا. ولذا فإن القدرة على جمع الأموال من المؤيدين، أو حتى انفاق الأموال الشخصية، يعد أمرا ضروريا.

ومثلا كلّف السباق الرئاسي الأخير في عام 2016 بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب 2,4 مليار دولار، حسبما أوردت هيئة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية OpenSecrets.org.