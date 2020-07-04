تسريب صورة تثير جدلا لـ "مدام ماكسويل" تجلس على العرش البريطاني

نشرت صحيفة تلغراف صورة محرجة للعائلة المالكة البريطانية وتظهر فيها غيلين ماكسويل تجلس على كرسي العرش البريطاني وبجانبها الممثل كيفن سبيسي الذي يتهم بانتهاكات جنسية ضد قاصر أيضا.

وتقول الصحيفة إن صورة جديدة ظهرت ليلة الجمعة لغيلين ماكسويل وهي جالسة في قاعة العرش في قصر باكنغهام وهي جالسة على كرسي العرش .

وتقول لورا غولدمان ، التي كانت صديقة ماكسويل لعدة سنوات ، إن ماكسويل "لن تبيع أبدًا" الأمير أندرو.

وظهرت الصورة غير العادية ، التي تظهر ا ماكسويل البالغة من العمر 58 عامًا وهي تجلس على العرش إلى جانب ممثل هوليوود كيفين سبيسي، ويأتي هذا عقب اعتقالها بتهم الاتجار بالجنس المرتبطة بجيفري إبستين يوم الخميس. ويعتقد أنه تم التقاط الصورةفي عام 2002 - قبل ثلاث سنوات من بدء الشرطة بالتحقيق في قضية الجرائم الجنسية التي تورطت بها ماكسويل مع ابستين.