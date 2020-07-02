الإف بي آي تعتقل صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل

أشارت بلومبرغ إلى اعتقال غيلين ماكسويل بحسب متحدث باسم الاف بي آي, واعتقلت غيلين صباح اليوم في نيوهامبشاير ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في نيويورك حول توقيفها.

تأتي التهم ضد ماكسويل بعد سنة من اعتقال الاف بي أي لجيفري ايبستين يوم 6 يوليو العام الماضي بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار نيوجرسي، وانتحر ايبستين في سجن فيدرالي في اغسطس.

وكانت فيرجينيا جيوفر وهي إحدى الضحايا قد زعمت أن ايبستين اعتدى عليها جنسيا طوال سنتين اعتبارا من سنة 2000 حين كانت في سن 16 سنة وأن ماكسويل استدرجتها حين كانت تعمل في منتجع دونالد ترامب المعروف باسم مارالاجو في فلوريدا.

طلب أمريكي لإجبار الأمير أندرو على الخضوع لاستجواب حول تورطه مع سفاح الفتيات إيبستين تقدمت وزارة العدل الأمريكي بطلب رسمي من بريطانيا لإخضاع الأمير أندرو للاستجواب بموجب طلب المساعدة القانونية المشتركة (MLA)

وفتحت محكمة فيدرالية في أعسطس مئات الوثائق المحفوظة لدعوى أقامتها فيرجينيا ضد ماكسويل حول تعرضها للاعتداءات الجنسية.