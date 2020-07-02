لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الخميس 2 Jul 2020 04:00 م

حجم الخط

- Aa +

شاهد مطاردة لص سيارة تنتهي في المحيط الهادي

انتهت مطاردة بين سيارات الشرطة ومشتبه به كان يطلق النار وفر بسيارة، إلى سقوطه في المحيط الهادي من فوق هاوية قرب مدينة دافنبورت في كاليفورنيا بعد مطاردة بسرعة زادت عن 160 كم بالساعة!

شاهد مطاردة لص سيارة تنتهي في المحيط الهادي
شاهد مطاردة لص سيارة تنتهي في المحيط الهادي

انتهت مطاردة بين سيارات الشرطة ومشتبه به كان يطلق النار وفر بسيارة يعتقد أنه سرقها، إلى سقوطه في المحيط الهادي من فوق هاوية قرب مدينة دافنبورت في كاليفورنيا بعد مطاردة بسرعة زادت عن 160 كم بالساعة!

سبح المشتبه به وخرج من الماء لتعتقله دورية من شرطة سانتا كروز واعلنت الشرطة عن هويته واسمه جون كينيانجوي.
 

اقرأ التالي

موت العريس وإصابة 100 من المدعويين بفيروس كورونا المستجد بعد حفل زفاف

عائلة تسجل لحظة تعرض أفرادها لقصف جوي شمال العراق

الإمارات: قرابة 9 آلاف و 83 مسجدا تستقبل المصلين جامعة اللهفة لأداء الفريضة والشعور بالمسؤولية