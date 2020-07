شاهد مطاردة لص سيارة تنتهي في المحيط الهادي

انتهت مطاردة بين سيارات الشرطة ومشتبه به كان يطلق النار وفر بسيارة يعتقد أنه سرقها، إلى سقوطه في المحيط الهادي من فوق هاوية قرب مدينة دافنبورت في كاليفورنيا بعد مطاردة بسرعة زادت عن 160 كم بالساعة!

سبح المشتبه به وخرج من الماء لتعتقله دورية من شرطة سانتا كروز واعلنت الشرطة عن هويته واسمه جون كينيانجوي.



Watch : Carjacker who was involved in an earlier police chase ends up in the Pacific Ocean after driving off a cliff in Santa Cruz, California - The suspect suffered no injuries and is in custody. (June 30th)



Video : Kylegzsankapic.twitter.com/0cJMmIA2HA— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 1, 2020