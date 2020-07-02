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الخميس 2 Jul 2020 09:45 ص

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شاهد مقتل مسلح انتحارا في الكويت بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد من القوات الخاصة

عسكري سابق يطلق النار على سيارة أمنية ومنازل ثم ينتحر

شاهد مقتل مسلح انتحارا في الكويت بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد من القوات الخاصة

أنهى مسلح أم الهيمان حياته بإطلاق النار على نفسه، وهو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس بعد إطلاقه عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وأعلنت قبل ذلك  الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن قيام القوات الأمنية في التعامل مع أحد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة.

وأضافت الإدارة في بيان  "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وجاري التعامل مع الشخص لحين يتم القبض عليه علما بأن الشخص يحمل سلاح ناري وسنوافيكم بآخر المستجدات".

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