شاهد مقتل مسلح انتحارا في الكويت بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد من القوات الخاصة

أنهى مسلح أم الهيمان حياته بإطلاق النار على نفسه، وهو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس بعد إطلاقه عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وأعلنت قبل ذلك الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن قيام القوات الأمنية في التعامل مع أحد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة.

المتهم لايزال مستمر بإطلاق النار على رجال الأمن في منطقة #ام_الهيمان "علي صباح السالم" والظاهر ماله نيه للإستسلام وخصوصا الذخيرة التي استخدمها كبيرة جدا لم يتوقع أن تكون لديه، واتمنى ان يقوم بتسليم نفسه قبل مقتله pic.twitter.com/CRvFDPUE34— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 2, 2020

وأضافت الإدارة في بيان "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وجاري التعامل مع الشخص لحين يتم القبض عليه علما بأن الشخص يحمل سلاح ناري وسنوافيكم بآخر المستجدات".

عاجل / مسلح أم الهيمان قام بقتل نفسه قبل إقتحام المنزل وذلك بعد مفاوضات دامت لعدة ساعات وبعد مناشدة ذويه له بتسليم نفسه. pic.twitter.com/Z2QGHt77Dm— نبض الكويت (@AlanbaKuw) July 2, 2020