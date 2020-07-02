الإمارات: منع السفر لأغراض الترفيه والسياحة

قال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه سيكون على كل مواطن ومقيم ينوي السفر تقديم طلب، عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قبل المغادرة.

وأوضح الظاهري أنه يجب على كل مواطن ومقيم ينوي السفر وقبل المغادرة تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية smartservices.ica.gov.ae كما أكد أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية حيث سيكون السفر محددا لدواعي معينة و لفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى، كاشفا أن الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، المهمة أو البعثة الدبلوماسية و المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص.. كما يسمح لرجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين بالسفر وكذلك المقيمين في دولة الإمارات الراغبين في السفر إلى بلدانهم والعودة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية تفاصيل الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي التي عقدتها حكومة الإمارات " الأربعاء" لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن أحدث القرارات المتخذة في سبيل تحقيق عودة تدريجية آمنة في شتى مجالات الحياة.

وخلال الإحاطة كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19، معلنة عن تجاوز عدد الفحوصات في الدولة لحاجز الثلاثة ملايين و نصف المليون فيما قدمت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، باقة من النصائح الطبية للمرحلة القادمة، وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و الكوارث، عن مجموعة جديدة من القرارات المتعلقة بالسفر للخارج، وقام المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث بعرض صور لمجموعة من المخالفين للإجراءات التي فرضتها الجهات المختصة للحد من انتشار الوباء.

وفي بداية الإحاطة أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك أن عدد الفحوصات الطبية تجاوز حاجز ثلاثة ملايين و نصف المليون على مستوى الدولة والتي تم إجراؤها باستخدام أفضل وأحدث التقنيات، وأوضحت أن عدد الفحوصات اليومية الجديدة بلغ 62,028 فحصا، كشفت عن تسجيل 402 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 49,069 حالة.

وكشفت الضحاك عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة، مشيرة إلى ارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومية من 500 خلال شهر مايو إلى 654 حالة خلال شهر يونيو الماضي، وانخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470 حالة خلال شهر يونيو.

و أعلنت الضحاك عن حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 316 حالة، لافتة إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 10,593 حالة.

و أكدت الضحاك أن دورية الإحاطة خلال الفترة القادمة ستتغير لتصبح حسب المستجدات والإجراءات على أن يتم الإعلان عن مواعيدها من خلال القنوات الرسمية.

و تناولت الضحاك مجموعة من القرارات والإنجازات التي تم الكشف عنها للجمهور خلال الإحاطات الإعلامية التي بدأت بالتزامن مع بداية انتشار الوباء، مؤكدة أن المرحلة الماضية شهدت جهوداً جبارة بذلتها وما زالت تبذلها مؤسسات الدولة من أجل مواجهة المرض والحد من انتشاره لحماية المجتمع.

و نوهت الضحاك إلى أن الإحاطة الإعلامية شكلت دوماً منصة للتواصل والمشاركة مع وسائل الإعلام والجمهور لكشف كافة المستجدات والإجابة على جميع التساؤلات، مشددة على أنه بفضل الله في المقام الأول، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وبجهود الأبطال في خط الدفاع الأول استطاعت الإمارات تجاوز العديد من التحديات.