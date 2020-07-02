171 مليار دولار ، قفزة جديدة لثروة جيف بيزوس صاحب أمازون ومكاسب لطليقته أمام خسائر لوارن بافيت وأرنو

حطمت ثروة جيف بيزوس سقف ذروتها السابقة حتى بعد أن تخلى عن ربع حصته في أمازون ضمن تسوية الطلاق السنة الماضية.

وارتفعت أسهم أمازون لمستوى قياسي بلغ 4.4 % ليصل سعر السهم إلى 2,878 دولار يوم الاربعاء لترفع ثروة أغنى رجل في العالم لمستوى 171.6 مليار دولار

وتفوق هذه الذروة الرقم الذي حققه في سبتمبر عام 2018 وهو 167 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ.

تؤكد مكاسبه - 56.7 مليار دولار هذا العام وحده - على اتساع فجوة الثروة في الولايات المتحدة خلال أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير. عززت الاكتتابات العامة الأولية وأسواق الأسهم المزدهرة الثروات الضخمة ، حتى مع فقدان عشرات الملايين وظائفهم. هذا الأسبوع ، بعد تلقي شكاوى حول إنهاء بدل مخاطر الجائحة ، وقالت أمازون إنها ستنفق حوالي 500 مليون دولار لمنح مكافآت 500 دولار لمرة واحدة لمعظم عمال الخطوط الأمامية.



كانت أمازون في حالة نمو متسارع حيث أدى الوباء إلى تسريع تحول المستهلك إلى التجارة الإلكترونية من التجارة بالتجزئة. يمتلك بيزوس 11 ٪ من الأسهم ، والتي تضم الجزء الأكبر من ثروته.

كما ينحدر معظم من حققوا أكبر المكاسب في ثرواتهم من قطاع التكنولوجيا. ومن بين هؤلاء الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وهو إيلون ماسك ، الذي أضاف 25.8 مليار دولار إلى ثروته منذ 1 يناير ، ومؤسس زووم وهو إيريك يوان الذي تضاعفت ثروته أربع مرات تقريبًا إلى 13.1 مليار دولار.

تمتلك ماكينزي بيزوس طليقة مؤسس أمازون ، التي حصلت على حصة 4٪ في أمازون بعد انفصال الزوجين ، وأصبح صافي ثروتها 56.9 مليار دولار وصعدت إلى المرتبة 12 في تصنيف بلومبرغ.و قفزت ماكينزي مؤخرًا متجاوزة أليس والتون وجوليا فلشر كوتش لتصبح ثاني أغنى امرأة في العالم ، وتتتبع الآن فقط وريثة لوريال فرانسواز بيتينكورت مايرز.



لم يحقق كل المليارديرات مكاسب هذا العام. فقد خسر الإسباني أمانسيو أورتيغا صاحب شركة زارا للأزياء ، 19.2 مليار دولار ، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق في مؤشر بلومبرغ. فقد انخفضت ثروة رئيس شركة بيركشاير هاثواي وارن بافيت 19 مليار دولار ، وانخفضت ثروة قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنار أرنو 17.6 مليار دولار.

لكن معظمهم نجوا من الانكماش. تبلغ القيمة الصافية الجماعية لأغنى 500 شخص في العالم الآن 5.93 تريليون دولار ، مقارنة بـ 5.91 تريليون دولار في بداية العام.

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