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الأربعاء 1 Jul 2020 04:30 م

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عائلة تسجل لحظة تعرض أفرادها لقصف جوي شمال العراق

وقع القصف يوم 25 يونيو الماضي شمال العراق

عائلة تسجل لحظة تعرض أفرادها لقصف جوي شمال العراق

أشار موقع فرانس 24 إلى تسجيل عائلة شمال العرق لقطات فيديو كانت تلتقطها ثم تعرض أفرادها لقصف جوي تركي، ونشرت صفحة العائلة على فيسبوك نعوة بعد لقطات الفيديو.

رابط الفيديو- تحذير لقطات صادمة

https://www.facebook.com/zharo.baxtiar/videos/3381910838509993

ويظهر في اللقطات رضيعين يلعبان في نهر قرب منطقة نزهة وهم يضحكوا وفجأة يقص صوت انفجار مع سقوط قذيفة في الماء على بعد سنتيمترات من أحد الأطفال وتصاب العائلة بالهلع وتندفع خارج الماء، ونشرت صورة عزاء على صفحة العائلة علما أن أحد ممن ظهروا في الفيديو لم يصب بأذى بحسب فرانس 24.

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