الإمارات تطلق خطط لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن اطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة ويشمل تحسين كفاءة المزارع الإماراتية، وتعزيز الاكتفاء الغذائي الذاتي لمستوى 50% من المحاصيل الزراعية التي تؤمن حاليا 10% بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وجرى إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، الأحد خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف وزيادة أعداد العاملين في القطاع، وضمان تلبية الطلب على السلع الزراعية في المستقبل من خلال استدامة الإنتاج، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، إضافة إلى أهمية النظام في الاستثمارات.

وترمي الخطة إنتاج المزيد من المواد الغذائية المزروعة محلياً، لتحقيق وفرة الغذاء محلياً في وقت الأزمات مع تحسين الاكتفاء الذاتي.

ويشمل النظام أطر التسويق لمنتجات مستدامة مع تحقيق ميزة تنافسية للمنتج، والمساهمة في دفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.



وتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.







ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.

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