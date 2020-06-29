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الأثنين 29 Jun 2020 06:00 م

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استطلاع السعودية على تويتر يتحرى الأراء حول بيع الكحول في السعودية

أشار حساب باسم استطلاع السعودية على تويتر بالاستفسار عن رأي الجمهور ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط. عارض الأغلبية في التصويت، بقرابة 62.4% السماح ببيع الكحول فيما أيده 33.8 %

استطلاع السعودية على تويتر يتحرى الأراء حول بيع الكحول في السعودية

وتباينت الردود وهي أكثر من 15 ألف بين غضب ودعوى لمُحاسبة القائمين على الاستطلاع وفيما تحدّث آخرون بعقليّة “جذب الاستثمارات” الاقتصاديّة. وشارك في الاستطلاع قرابة 864,379 عارض غالبيتهم ذلك. 

حساب “استطلاع السعوديّة” يقدم ثلاث خيارات للإجابة على استطلاعه، مُؤيّد، غير مُؤيّد، رأي آخر، ويحظى الاستطلاع بمشاركة كثيفة في عمليات التصويت التي ستظهر نتائجها خلال أيام.

 وعلق حساب يشير أن صاحبه محامي بالقول:" هذه التغريدة توجب محاسبة القائمين على الحساب، وتدخّل النيابة العامة، لاحتوائها على مايعتبر جريمة معلوماتية." فيما ذكر حساب آخر تأييدا لبيع الكحول بالقول:"مؤيدة فمن حق السياح ومن يريد أن نوفر له صنفه الذي يريد ، مثلما يوفروا هم لنا مانريد من مساجد ومراكز دعوية ببلادهم و أطعمة ومشروبات خالية من الكحول والخنزير .. الدين المعاملة".

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