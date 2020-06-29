اعتقال شاب خلال 20 دقيقة بعد طعنه سائقا

وأشارت شرطة دبي إلى إلقاء القبض على شاب عربي قام بطعن سائق أجرة وهرب، وضبط خلال 20 دقيقة حين تمكن مركز شرطة المرقبات في دبي، من إلقاء القبض عليه بعد 20 دقيقة من تنفيذه للواقعة.

ومن خلال سرعة الاستجابة مع الحادث وصلت أول دورية شرطية إلى المكان في دقيقتين من وقت تلقي البلاغ، وفرضت طوقاً أمنياً حول البناية التي دخل إليها الجاني، ويتم العثور عليه مختبئاً في "غرفة الكهرباء".

وساهم وصول الدورية بسرعة إلى إلقاء القبض على الجاني ومنعه من الفرار من المنطقة وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

وقال العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، إن الشاب استقل سيارة الأجرة من عجمان وصولاً إلى منطقة رقة البطين في دبي، ثم اختلف مع سائقها على قيمة الأجرة، فنزل من السيارة ولاذ بالفرار، إلا أن السائق تبعه إلى إحدى البنايات. وأضاف العميد غانم، أن الشاب العربي دخل إلى مصعد البناية فيما كان السائق يلاحقه عبر السلالم في كل طابق ينتقل إليه المصعد، إلى أن تواجها وجهاً لوجه فاستل العربي سكينهُ وطعن السائق في يده عدة طعنات.

وأشار العميد غانم إلى أن السائق قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة حول الواقعة، فانتقلت أول دورية من مركز شرطة المرقبات إلى مكان الحادث في غضون دقيقتين، ثم انتقل الضابط المناوب ورجال المباحث الجنائية إلى المكان وشرعوا في تمشيطه، والبحث عن الجاني في كافة طوابق البناية إلى أن عثروا عليه مختبئاً في "غرفة الكهرباء"، مبيناً أن سرعة الاستجابة لأول دورية لم تسمح للجاني بالخروج من البناية والفرار بعيداً عن مكان الواقعة. كما وأكد العميد غانم أن السائق تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابته التي تعد متوسطة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني لاعتدائه على سلامة جسم الغير، وإحالته إلى الجهات المُختصة.